Nagrodzeni pracodawcy z Małopolski sprzyjający rozwojowi i przyjaźni rodzinie

- Finaliści konkursu to dobre przykłady odpowiedzialnego zarządzania w firmach, dbania o rozwój pracowników, patrzenia perspektywicznego, ale też dbania o to, co dla nas wszystkich najważniejsze, czyli rodziny pracowników - stwierdził Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

W kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników zwyciężył Urząd Gminy w Spytkowicach. Podejmuje on szereg działań zmierzających do rozwoju pracowników i aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami, przy współpracy z Urzędem Pracy i innymi organizacjami. Ponad 96 proc. osób zatrudnionych w urzędzie pracuje w nim co najmniej dwa lata. Stabilność zatrudnienia powoduje, że pracownicy - wiążąc przyszłość zawodową z urzędem gminy - podejmują studia wyższe, dzięki czemu rozwijają umiejętności zawodowe, co jednocześnie podnosi jakość obsługi klientów.

W kategorii Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie nagrodę przyznano Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Instytucja ta przywiązuje ogromną wagę do realizowanej polityki personalnej, w której pracownik i jego rodzina są wyjątkowo ważni. Pracodawca zapewnia m.in. elastyczne godziny i zadaniowy czas pracy, bogaty pakiet medyczny i socjalny, a także wykazuje szczególną dbałość o potrzeby kulturalne pracowników.