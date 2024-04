Najbardziej popularne sklepy w Oświęcimiu 50 lat temu. Tam w latach PRL oświęcimianie chodzili na zakupy. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Trudno to sobie obecnie wyobrazić, ale były takie czasy, gdy w Oświęcimiu nie było supermarketów i galerii handlowych. Za takie w latach PRL-u próbowały uchodzić pojedyncze handlowe domy towarowe. Było za to wiele małych sklepów, w których oświęcimianie na co dzień robili zakupy. Zobacz galerię zdjęć najbardziej popularnych wśród oświęcimian sklepów sprzed 50 lat i czasów trochę późniejszych.