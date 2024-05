Najlepsze filmy wybrane. Znamy laureatów 17. edycji festiwalu Mastercard Off Camera Anna Piątkowska

Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz Najlepszymi Aktorkami, Jakub Zając ze statuetką dla Najlepszego Aktora 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Nagroda Andrzeja Wajdy trafiła do Lillah Halla za film „Power Alley”, zaś "Imago" Olgi Chajdas zwycięzcą Nagrody Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Publiczność uznała za najlepszy film "Lęk" Sławomira Fabickiego. Laureatów poznaliśmy podczas sobotniej gali zamknięcia tegorocznej odsłony festiwalu Mastercard Off Camera.