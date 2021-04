Najlepsze pomysły i inspiracje na domki ogrodowe dla dzieci. Jaki model wybrać i jak samodzielnie je wykonać? [ZDJĘCIA] 20.04.2021

Domek dla dzieci. Co może okazać się pomocne?

Domek ogrodowy bądź na drzewie, w którym można się schować, odciąć od rzeczywistości i spędzić godziny na zabawie, to marzenie wielu dzieci. Można łatwo je spełnić, bowiem na budowę domku na drzewie nie jest wymagane pozwolenie. Wystarczy jedynie trochę siły, chęci oraz dobór odpowiednio mocnego drzewa, aby nie załamało się pod ciężarem. Zwróćmy także uwagę, czy nie ma w nim szkodników, przez co mogłoby być osłabione.

Dobry projekt można przygotować samemu. Powinien on uwzględniać m.in.:

wymiary,

wysokość,

wielkość podłogi,

ulokowanie wejścia,

ulokowanie okien

ulokowanie otworów na konary i pień.

Najlepsza wysokość dla domku na drzewie to ok. 2 – 2,5 metra.

Do budowy można wykorzystać powszechnie dostępne drewniane palety, które można kupić nawet za kilkanaście złotych. Często też wykorzystywane są podczas remontów, wiele osób wystawia je później w Internecie do oddania za darmo. Oprócz tego bardzo fajnym pomysłem jest dodanie do domku zjeżdżalni, piaskownicy lub huśtawki, co dodatkowo zwiększy radość dziecka.