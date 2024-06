Najlepsze punkty widokowe na Tatry. TOP 10 miejsc, które Cię zachwycą. Zapierające dech widoki na tatrzański krajobraz

Najpiękniejsze punkty widokowe na Tatry, w których można poczuć bliskość natury i podziwiać wspaniałe krajobrazy. Każdy z nas inaczej odbiera obcowanie z przyrodą, ale harmonia, spokój i zachwyt to najczęstsze emocje, które towarzyszą przy podziwianiu zapierających dech w piersiach widoków. Przedstawiamy miejsca z najpiękniejszymi widokami na Tatry, które wzbudzą u Was wielki zachwyt. Jesteście gotowi? Zobaczcie mapy, opisy oraz zdjęcia i zaplanujcie majówkowe wycieczki z pięknymi widokami. Podpowiadamy, gdzie się znajdują i jak do nich trafić!

Przy każdym miejscu widokowym znajduje się zdjęcie, krótki opis oraz link do sprawdzenia współrzędnych GPS i miejsca na mapie, w którym znajduje się opisywany punkt widokowy na Tatry. Najlepsze miejsce i punkt widokowy na Tatry? Oto nasze propozycje do odwiedzenia na majówkę w górach!

Przełom Białki

Niesamowite miejsce, w którym łączą się wszystkie elementy górskiego krajobrazu. Szum górskiej rzeki, widok na Tatry i wznoszące się dookoła skały. Właśnie z jednej z takich skał - Obłazowej, zostało wykonane zdjęcie ilustrujące miejsce. Jeśli wybierzecie się tam choć raz - na zawsze utkwi Wam w pamięci i będziecie wracać do niego wspomnieniami zawsze, gdy ktoś wspomni o górach. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Gubałówka i okolice

Najbardziej turystyczne miejsce w polskich górach, z którym może się równać jednie plaża w Mielnie. Choć widok na Zakopane, Tatry i Giewont rzeczywiście jest doskonały, to my proponujemy wybrać się na wycieczkę ulicą Salamandra, w kierunku Kościeliska. Widoki się równie dobre, być może nawet lepsze niż ze szczytu Gubałówki, a ruch turystyczny o wiele mniejszy! Przy odrobinie szczęścia natrafimy na pasące się stada owiec. To jest dopiero widok! Idealny do wykonania pamiątkowych zdjęć. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Góra Wżdżar

Miejsce obowiązkowe dla każdego fana krajobrazu. Widok ze szczytu zapiera dech w piersiach. Bardzo możliwe, że to najlepszy widok na Tatry z Polski. Ze szczytu widać Zamek w Niedzicy i Zamek w Czorsztynie, Jezioro Czorsztyńskie, pagórki polskiego Spiszu oraz oczywiście Tatry. Czy można chcieć czegoś więcej? Widok jest komplety a panorama niezwykle szeroka, co sprawia, że można spędzić tam wiele godzin. Ze szczytu idealnie widać zachód słońca. Dlatego też polecamy wybrać się na Górę Wżdżar właśnie późnym południem i podziwiać zachodzące słońce. Punkt widokowy, który musicie koniecznie odwiedzić! Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Grandeus

Bardzo mało znany pagórek na Spiszu. Rozpościera się z niego widok na falujący podgórski krajobraz zakończony ekspozycją na Tatry Bielskie. Widok robi wrażenie! Jeśli popatrzymy się w drugą stronę, dojrzymy Pieniny, na czele ze słynnymi Trzema Koronami. Miejsce idealne na piknik, z dala od zgiełku i turystów. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Przełęcz nad Łapszanką

Spiska klasyka. Miejsce, którym zachwycają się fotografowie krajobrazowi z całego świata. I nie ma się czemu dziwić. Piękne łąki, cisza, spokój i niesamowity widok na Tatry. Często można spotkać pasące się krowy i owce. Można powiedzieć, że czas się tutaj zatrzymał. To wszystko stwarza niezwykle harmonijny krajobraz. Przełęcz nad Łapszanką, zwana potocznie Łapszanką to również idealne miejsce na piknik pod Tatrami. Polecamy! Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Rzeka Białka, między Jurogowem a Białką Tatrzańską

Szum górskiego potoku w połączeniu z widokiem na Tatry zawsze robi wrażenie i działa kojąco na zmysły. Można tam spędzić całe godziny! Miejsce jest bardzo popularne zarówno zimą i latem. W zimie to jedno z popularnych na Podhalu miejsc do morsowania, a w lecie do zażywania odświeżających kąpieli. Jeśli zobaczycie to zdjęcie zapragniecie od razu się tam przenieść. Obiecujemy! :) Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Czarna Góra, Litwinka

Doskonały punkt widokowy na wszystkie cztery strony świata. Znajduje się tutaj krzyż milenijny, który przykuwa uwagę nawet z daleka. Na szczyt prowadzi doskonała (choć wąska!) droga dojazdowa a na miejscu czeka na nas całkiem spory parking dla samochodów. Na szczycie do dyspozycji mamy kilka ławeczek i zadaszoną, drewnianą altankę. Jeśli podejdziemy kawałeczek dalej, dojdziemy do punktu widokowego, z którego widać rezerwat przyrody Przełom Białki i Białkę Tatrzańską. Jeśli obrócimy się na północ - dojrzymy Gorce i Babią Górę, a patrząc na wschód, pofalowane pola Podhala i Pienin. Odwracając się na południe, naszym oczom ukaże się piękny widok na Tatry Bielskie, Tatry Wysokie oraz Tatry Zachodnie. Miejsce idealne na piknik! Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Gliczarów Górny

Miejscowość z najlepszym widokiem na Tatry! Polecamy wybrać się na wycieczkę samochodową lub rowerową i przemierzyć Gliczarów Górny od początku do końca. Wspaniałe widoki będą nam towarzyszyć bez przerwy. Ciężko wskazać jedno, najlepsze miejsce. Proponujemy, aby podczas wycieczki zatrzymać się w wybranym miejscu, które najbardziej przypadnie Wam do gustu i poszukać łąki lub polany, z której można chłonąć wspaniałe widoki na panoramę Tatr. Z Gliczarowa Górnego doskonale widać Tatry Wysokie, na czele ze słynnym Lodowym Szczytem. Jeśli pojedziemy w kierunku końca miejscowości, zobaczymy też polskie Tatry na czele z Giewontem Gubałówką. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Polana Głodówka

Miejsce zlokalizowane przy samej drodze wojewódzkiej nr 960 z Bukowiny Tatrzańskiej nad Morskie Oko. Znajduje się tutaj niewielki parking, więc bez problemu można się zatrzymać i podziwiać szczyty Tatr Bielskich, Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich. To właśnie w tym miejscu znajduje się Schronisko Głodówka oraz charakterystyczne góralskie domki, w których można wynająć pokój. Miejsce jest niezwykle popularne wśród przejeżdżających turystów. Jest to bardzo popularny punkt widokowy na Tatry z lornetkami. Niemal zawsze można dojrzeć kogoś, kto wpatruje się w ten przepiękny widok i wykonuje pamiątkowe zdjęcia. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

Polana Zgorzelisko

Przepiękne miejsce z fantastycznym widokiem na całą panoramę Tatr. Poza sezonem zimowym, gdzie zlokalizowana jest górna stacja kolejki narciarskiej Małe Ciche, nie ma prawie w ogóle ludzi. Cisza, spokój i piękny widok na Tatry robi wielkie wrażenie. Do dyspozycji mamy duży parking i zielone łąki, więc bez problemu możemy się zatrzymać i zrobić piknik. Nieraz można spotkać pasące się krowy lub stada owiec, co w połączeniu z górskimi zabudowaniami stwarza fantastyczny, podtatrzański klimat. Mówiąc krótko, jest to doskonałe miejsce widokowe na Tatry dla tych osób, które cenią sobie ciszę i spokój oraz bezproblemowego dojazdu samochodem. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć koordynaty GPS oraz punkt widokowy zaznaczony na mapie ___________

