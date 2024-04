Najpierw policja, teraz Biuro Rzeczy Znalezionych w Tarnowie poszukuje właściciela sztabki złota i gotówki znalezionej w centrum Tarnowa

Nikt się nie zgłasza po złoto i pieniądze znalezione w Tarnowie

W ostatnich tygodniach sztabka wraz z pieniędzmi została przekazana do biura rzeczy znalezionych, które działa przy tarnowskim magistracie. Teraz to urzędnicy czekają, aż ktoś zgłosi się po odbiór cennych rzeczy.

Mundurowi zabezpieczyli przedmioty i wszczęli postępowanie, które miało na celu znalezienie właściciela cennej zguby. Informacje o sztabce złota i gotówce przekazano w mediach. O sprawie zrobiło się głośno, informowały o niej nawet ogólnopolskie stacje telewizyjne i rozgłośnie radiowe. Mimo to nikt nie zgłaszał się do tarnowskiej jednostki, aby odebrać swoją własność.

Znalazca cennej zguby może ją przejąć na własność

- Jeśli właściciel się nie znajdzie, to wtedy poinformujemy znalazcę, czy chce sobie to odebrać, bo ma do tego pierwszeństwo. Jeżeli znalazca zrezygnuje to przechodzi to na rzecz gminy - zaznacza Dariusz Luboń.