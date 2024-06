Największy labirynt Europy Środkowej znajduje się godzinę jazdy samochodem od Nowego Sącza. Można się tam zgubić

Nowy Sącz i Stara Lubowla na Słowacji to miasta partnerskie, które dzieli 45 km. Wystarczy godzina jazdy samochodem, by móc zwiedzić liczące ponad 16 tysięcy mieszkańców miasteczko. Choć jest dużo mniejsze niż Nowy Sącz, to oferuje wiele atrakcji.

Dwa lata temu Stara Lubowla zyskała kolejne miejsce, które przyciąga tłumy turystów. To Ogrody Wiktorii, które zajmują powierzchnie 11 tysięcy mkw. nad rzeką Jakubinką. Ich częścią jest największy labirynt Europy Środkowej, który powstawał przez trzy lata. Tyle czasu potrzebowały sadzonki roślin tworzące żywopłot, by osiągnąć dwa metry wysokości i utworzyć ponad 3 km korytarzy.

Labirynt podzielony jest na 9 części, a każdą zamieszkuje inny mistrz. Każdy, kto napotka jednego z nich, otrzyma zadanie do wykonania, dzięki któremu będzie mógł dotrzeć do Diabelskiej Skały, czyli wieży widokowej. Z niej oglądać można Starą Lubowlę z każdej strony. Najpiękniejszy jest jednak widok na tamtejszy zamek.

Każda osoba wchodząca do labiryntu, która wykona wszystkie 9 zadań wyznaczonych przez mistrzów, zdobędzie tytuł Lubowelskiego Rycerza lub Lubowelskiej Damy. Tytuł i honory odbierze po opuszczeniu atrakcji.

Wstęp do Ogrodów Wiktorii jest bezpłatny. Za wejście do labiryntu trzeba już zapłacić. Bilet dla osoby dorosłej to koszt 8 euro, a dzieci w wieku 6-14 lat seniorzy od 60 roku życia i osoby niepełnosprawne zapłacą 5 euro. Dzieci do 5 roku życia wchodzą za darmo. Można też kupić bilet rodzinny (2 osoby dorosłe plus 2 dzieci) w cenie 21 euro, a za każde kolejne dziecko dopłacić 4 euro.