Nastolatka spod Kalwarii Zebrzydowskiej robi karierę w show biznesie. Nagrała piosenkę i teledysk [VIDEO]

W piątek premiera pierwszej płyty Viki Gabor

Wszystko wskazuje na to, że Kraków będzie miał wreszcie gwiazdę popu z prawdziwego zdarzenia. To trzynastoletnia Viki Gabor, która zeszłym roku wygrała Eurowizję Junior. 4 września swoją premierę ma jej debiutancka płyta – „Getaway (Into My Imagination)”, wydana przez koncern Uni...