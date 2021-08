Nauka. Globalne ocieplenie a nowe odkrycia geologów, również z krakowskiej AGH

Zespół badaczy, w którego skład wchodzi prof. Jarosław Majka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, tworzą także: prof. Nikolaus Froitzheim z Uniwersytetu w Bonn i dr Dmitry Zastrozhnov z Rosyjskiego Geologicznego Instytutu Badawczego z Sankt Petersburga. Geolodzy porównali przestrzenny oraz czasowy rozkład koncentracji metanu atmosferycznego w północnej Syberii z mapami geologicznymi. Jak dowodzą, koncentracje metanu atmosferycznego po zeszłorocznej fali upałów wskazują, że zwiększona emisja gazów pochodziła z formacji wapiennych. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk.

Trwale zamarznięte gleby wiecznej zmarzliny obejmują duże obszary półkuli północnej, w szczególności północnej Azji oraz Ameryki Północnej. Jak tłumaczą specjaliści, jeśli dojdzie do ich topnienia, może to stanowić zagrożenie, bowiem uwalniany jest wtedy CO2 i metan, a to potęguje efekt gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego.