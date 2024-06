Nawałnice przetoczyły się przez Małopolskę. Zalane drogi, powalone drzewa i grad. Jest niebezpiecznie! Strażacy już interweniują

Burze i nawałnice w Małopolsce

Radar burz w Małopolsce:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami

Prognoza pogody dla Małopolski

W pierwszej połowie nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, stopniowo zanikające. Wysokość opadu w czasie burz miejscami do 20 mm. W drugiej połowie nocy miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich około 15°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C, na szczytach Tatr około 12°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz początkowo wiatr w porywach do 70 km/h, później do 60 km/h.