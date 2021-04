Nie ma bieżącej wody, restauracji czy parkingu. Ale to może być niezapomniana przygoda. Rusza akcja nocowania w lesie

Akcja "Zanocuj w lesie". Gdzie od 1 maja można pobiwakować i zrelaksować się na łonie natury?

"Zanocuj w lesie" to projekt, dzięki któremu już od 1 maja do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępnią ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46.