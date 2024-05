Niecodzienna, ale bardzo wymagająca akcja strażaków. Wyciągali konia z... kanału samochodowego pod Tuchowem Paweł Chwał

To była nietypowa, ale wyjątkowo skomplikowana i czasochłonna akcja, w której chodziło o uratowanie życia… konia. Zwierzę wpadło w piątek (24 maja) do ciasnego kanału samochodowego w garażu w Zabłędzy koło Tuchowa. Udało się go wydostać dzięki pomocy strażaków.