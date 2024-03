Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień w sanktuarium maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Harmonogram uroczystości

Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Co się wydarzy?

W Niedzielę Palmową (24 marca)) odbędzie się Misterium Męki Pańskiej z inscenizacjami: „Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy”, i ”Wypędzenie przekupniów” a w Wielki Piątek (29 marca) drużkami ruszy Droga Krzyżowa z udziałem metropolity krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dokładny harmonogram uroczystości:

Niedziela Palmowa – 24 marca 2024 UROCZYSTA INAUGURACJA ODPUSTU WIELKIEGO TYGODNIA Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00 10.45 - Poświęcenie palm przy kaplicy św. Rafała 11.00 - Uroczysta Msza św. 15.00 - Misterium Męki Pańskiej: „Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy”, ”Wypędzenie przekupniów” (rozpoczęcie przy kaplicy św. Rafała) 18.00 - Gorzkie Żale z kazaniem 20.30 - Różaniec, Apel Maryjny i zasłonięcie cudownego obrazu

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy

5.30 - Odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, Godzinki 6.00 - Nabożeństwo Eucharystyczne z kazaniem, poświęcenie „Wieczerzy Pańskiej” 13.00 - Gorzkie Żale, Mandatum (przy ołtarzu polowym) – „Umycie nóg Apostołom”, Procesja pasyjna do Pałacu Kajfasza, Wieczorny sąd „U Kajfasza” - Msza św. w Wieczerniku, adoracja Najświętszego Sakramentu w Piwnicy Domu Kajfasza 19.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice

Wielki Piątek – 29 III 2024

- Komunia św. dla uczestników Liturgii od godz. 8.00 do 13.00 (krużganki Drogi Krzyżowej) - Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pana Jezusa do Rezurekcji

Wielka Sobota – 30 III 2024

8.00 - Poświęcenie pokarmów (co 15 min.). Zakończenie o godz. 16.00 19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 31 III 2024

Msze św.: 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

6.00 - Procesja rezurekcyjna z „Grobu Pańskiego” do bazyliki, Msza św.

Jak co roku do Kalwari Zebrzydowskiej przygotowywać się do Wielkanocy przyjadą tysiące pielgrzymów.