Niedźwiedź. Jedyny kandydat na sołtysa nie został wybrany. Zabrakło mu dwóch głosów

Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 1044 mieszkańców wsi. Do urn wyborczych zdecydowało się jednak pójść zaledwie 28 osób. Wyborcy mieli zdecydować czy nowym sołtysem zostanie, czy też nie, ubiegający się o to stanowisko Marian Górniak. Był on jedynym zarejestrowanym kandydatem na sołtysa sołectwa Niedźwiedź.

W sytuacji, kiedy wyborcy mają do wyboru jednego kandydata, musi on zgodnie z procedurą uzyskać pięćdziesiąt procent i jeden głos. W tym przypadku było 13 głosów za, natomiast 14 przeciw. Jeden z 28 oddanych głosów natomiast był nieważny.