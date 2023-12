Niepełnosprawni sportowcy rywalizowali w Zakopanem. "Każdy ma tu szansę zdobyć medal"

Pod Giewontem trwają Małopolskie Zawody Olimpiad Specjalnych. Na terenie Centralnego Ośrodka Sportu rozegrano już wyścig na rakietach śnieżnych. Kolejne to zawody w narciarstwie alpejskim na Gubałówce. Do rywalizacji przystąpili sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną z całego województwa - m.in. Nowego Targu, Krakowa i Zakopanego.

Głównym celem zawodów w Zakopanem, które mają rangę wojewódzkich, jest kwalifikacja do zawodów rangi ogólnopolskiej. - To zawody, które rozgrywają się według specjalnych przepisów olimpiad specjalnych. Oczywiście są adaptowane specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tu każdy ma szansę podjąć rywalizację na swoim poziomie sportowym. Każdy ma szansę na medal, każdy może dać z siebie wszystko - mówi Małgorzatka Tlałka-Długosz z fundacji Handicap Zakopane, która zajmuje się organizacją zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. - Sport generalnie jest formą rehabilitacji. W przypadku tych sportowców, rozwija tylko fizycznie, ale także intelektualnie. Uprawiając go mają kontakt z rówieśnikami, rozwijają swoje umiejętności społeczne, podejmują wyzwania. To po prostu świetna terapia dla nich - dodaje. Pierwszego dnia rywalizacji odbyły się zawody w biegu na rakietach śnieżnych. Na zakopiańskim stadionie Centralnego Ośrodka Sportu walczyło o medale 15 sportowców m.in. z Klubu OS - Waleczne Serca z Krakowa, I LOVE SKI Zakopane. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 50 i 100 metrów.

Wszyscy startujący władali serce w zmagania. Walczyli ile sił, by dobiec jak najszybciej. Pomagał im doping trenerów, ale i rodziców, którzy również pojawili się w Zakopanem. - Tu nie wynik jest najważniejszy, ale przede wszystkim sam start w zawodach- mówi Wioletta Michalik, nauczycielka jednej z krakowskich szkół i trener w olimpiadach specjalnych. – Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest niewiele okazji do wykazania się swoimi umiejętnościami. A tutaj mają taką okazję. To sport jest tą dziedziną, w której nie jest istotna ich niepełnosprawność intelektualna i tutaj naprawdę mogą osiągać bardzo duże sukcesy. To jest bardzo dla nich ważne, bo tych działek, w których mogliby się pokazywać, mogliby się sprawdzić, jest bardzo mało. Sport daje im poczucie sprawczości, satysfakcji – mówi trenerka. - To daje także poczucie dumy dla rodziców tych dzieci, mogą pochwalić się sukcesami, medalami swoich pociech.

Aktywne spędzanie czasu to dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinnie to nie tylko dbanie o kondycję fizyczną, ale i możliwość kontaktu z rówieśnikami i świetna terapia. - Każdy start przeżywamy równie mocno, czy jest to drużynowa rywalizacja czy indywidualna. Niezależnie czy to zawody w kraju, na naszym stadionie czy za granicą. To emocje zawsze są bardzo duże - mówi Łukasz Wiercioch, rodzic jednego z zawodników. Dodaje on, że jego syn - Anten Wiercioch -kocha sport. - Ja widzę, że jest to dla niego teraz sposób na życie. Oczywiście nie chodzi o to, że są to dla niego jakieś pieniądze. Ale ogromnie cieszy się z udziału w każdych zawodach. A jak przychodzą sukcesy, jak Antka, który w tym roku został dwukrotnym mistrzem świata w narciarstwie alpejskim, pojawiają się prawdziwe łzy u nas rodziców - dodaje.

Ostatniego dnia zmagań zawodników z Małopolski, m.in. z Nowego Targu i Zakopanego czeka do rozegrania konkurencja w narciarstwie alpejskim. Te odbędą się na górnych trasach Gubałówki.

