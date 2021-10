Niepełnosprawni w Krakowie. Na jaką pomoc mogą liczyć?

Zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zamieszczona jest informacja o dofinansowaniu ze środków funduszu solidarnościowego na zadanie „usługa asystenta osoby niepełnosprawnej”. Całkowity koszt wynosi 1 393 405 zł. Sprawdziliśmy jakie warunki trzeba spełnić oraz jak wygląda proces rekrutacji, aby otrzymać wsparcie asystenta.

Program „Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej” zakłada wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta ma należeć między innymi pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury. Bez pomocy asystenta wykonywanie tych czynności jest niemożliwe bądź bardzo trudne do zrealizowania przez osobę niepełnosprawną.