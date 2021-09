Niesamowite ujęcia stadionu Sandecji z lotu ptaka [ZDJĘCIA] 25.09 Remigiusz Szurek

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel na swojej stronie na Facebooku zamieścił film prezentujący budowany stadion Sandecji Nowy Sącz nagrany z drona. Trzeba przyznać, że ujęcia robią wrażanie. Przypomnijmy, że obecnie trwają zaawansowane prace na płycie boiska, która w ciągu najbliższych kilku dni ma się zazielenić. Kładziony jest piach i ziemia, następnie zostanie położona murawa sprowadzona z farmy na Węgrzech. Nowa podgrzewana płyta boiska na budowanym obiekcie Sandecji ma być w pełni gotowa do gry do połowy października br. Wówczas też piłkarze trenera Dariusza Dudka będą mogli podejmować u siebie ligowych rywali. Póki co „Duma Krainy Lachów” wszystkie spotkania w Fortuna 1 Lidze rozgrywa na wyjazdach, ale radzi sobie świetnie i jest jak na razie trzecią siłą rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Nowy stadion Sandecji ma być ukończony do połowy 2023 roku i wedle obecnych ustaleń ma pomieścić do 4,5 tysiąca kibiców.