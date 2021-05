Niespodziewana strata Termaliki Bruk-Betu Nieciecza. "Słonie" zatrzymał Chrobry

Szczęście Chrobrego

W zaległym meczu 25. kolejki Fortuna I ligi lider z Niecieczy zremisował z bardzo bojowo nastawionym zespołem Chrobrego. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy grając wysokim pressingiem zepchnęli głogowian do głębokiej defensywy. Pod bramką Chrobrego co chwilę dochodziło do gorących spięć, ale podopieczni Ivana Djurdjevicia bronili się z dużym szczęściem.

Wraz z upływem czasu przyjezdni także ruszyli do ofensywy i po jednej z kontr powinni zdobyć gola, lecz jeden z graczy z Dolnego Śląska strzelając z pięciu metrów nie trafił do pustej bramki. Niecieczanie mieli więc sporo szczęścia, ale mimo że w pierwszej odsłonie byli zespołem o wiele dojrzalszym od rywali to nie udokumentowali tego faktu zdobyciem choćby jednego gola.

Przewaga Bruk-Betu Termaliki

Po zmianie stron „Słonie” osiągnęły jeszcze większą przewagę, ale rywale skutecznie się bronili, a gdy już niecieczanie dochodzili do klarownych sytuacji strzeleckich to fatalnie pudłowali. Tak było m.in. w 51 min gdy Roman Gergel strzelając z sześciu metrów posłał futbolówkę wysoko nad poprzeczką.