Niskie rachunki za ogrzewanie? To możliwe! Możesz je zmniejszyć nawet o 80 proc. korzystając z dofinansowania w programie Czyste Powietrze Zbigniew Bartuś

Prąd drożeje, gaz drożeje, węgiel drożeje, ciepło z sieci drożeje, drewno drożeje, pellet drożeje – i wszyscy pytają: czym grzać domy. A może jest to źle postawione pytanie? Może lepiej zapytać: co zrobić, by w domu było ciepło bez zużywania tak wielkiej ilości energii? Można w ten sposób zmniejszyć rachunki nawet o... 80 procent. Mamy przykłady z podkrakowskich wsi.