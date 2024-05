Nocny karambol w Krakowie! A rano kolejne zdarzenia i utrudnienia! (MA)

Nocny karambol w Krakowie! "Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Klimeckiego z Powstania Wielkopolskich, doszło do zderzenia 4 pojazdów, jeden z nich dachował. Niestety były osoby poszkodowane" - informuje Patrol998-Małopolska. To niebezpieczne miejsce w Krakowie, w którym często dochodzi do zdarzeń drogowych.