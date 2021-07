Nowa liga Wieczystej. Stadiony, trenerzy, zasady awansu. Oto IV liga małopolska (grupa zachodnia)

IV liga małopolska, sezon 2021/2022 - zasady awansu do III ligi

Awans do III ligi - tak jak w poprzednich latach - wywalczy drużyna, która wygra barażowy dwumecz. Zmierzą się w nim najlepszy zespół grupy zachodniej z najlepszą drużyną grupy wschodniej (Tarnów - Nowy Sącz - Podhale). A zatem: by przebić się do III ligi trzeba nie tylko zająć 1. miejsce w swojej grupie, ale również pokonać drużynę z 1. miejsca w drugiej z małopolskich grup IV ligi.