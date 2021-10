Nowa piosenka i teledysk Kiwi. Krakowska wokalistka zapowiada premierę debiutanckiej płyty

Kiwi to krakowska wokalistka odkryta w ramach akcji wyszukiwania młodych talentów - FONOBO Pitcher. Po bardzo dobrze przyjętej EP-ce, młoda wokalistka i autorka tekstów, zapowiada swój debiutancki album. Do tej pory promowała go dwoma utworami - wydanym w czerwcu “Tańcz” oraz piosenką “Monochrom”, której premiera odbyła się pod koniec sierpnia. Teraz prezentuje trzeci singiel zapowiadający płytę, która ukaże się w przyszłym roku nakładem wydawnictwa FONOBO Label.

Najnowszy singiel nosi tytuł “Plagiat” i jest idealnie wyważonym połączeniem hipnotyzującego brzmienia i ujmującego wokalu. Za jego produkcję odpowiada Sarnula, za miks Mateusz Hulbój, a master - Michał Eprom Baj. Autorką tekstu jest KIWI, która swój nowy utwór opisuje słowami: - “Plagiat” to mój protest przeciwko udawaniu kogoś, kim się nie jest. Spróbujmy poszukać prawdy w sobie, zamiast iść na skróty klonując innych. Utwór od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach cyfrowych. Piosence towarzyszy teledysk, który można obejrzeć na kanale YouTube FONOBO Label. Jego autorem jest Mikołaj Kołodziejczyk (Kołodziejczyk Video).