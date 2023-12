Nowatorski zabieg przy użyciu lasera argonowego na Oddziale Chirurgii Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie!

Jak informuje Szpital im. św. Jana Pawła II w Krakowie: "Pacjentem był mężczyzna, u którego w marcu został wykonany w tut. Oddziale dwuetapowo, zabieg implantacji stentgraftu (tzw. BEVAR). Wskazaniem do takiego postępowania była obecność dużego tętniaka aorty piersiowej i brzusznej. Procedura była skomplikowana i w ograniczonym stopniu finansowana przez NFZ ze względu na wysokie koszty. Proteza jest wykonywana indywidualnie dla każdego pacjenta".

W kontrolnym badaniu tomograficznym wykonanym pacjentowi po kilku miesiącach po operacji, stwierdzono, że poprzez jedną z drobnych tętniczek w okolicy lędźwiowej doszło do odwrócenia przepływu krwi - czyli powstania przepływu krwi wstecznie do wnętrza "wyłączonego" z krążenia przez stentgraft, worka tętniaka. Jest to stosunkowo częste powikłanie wynikające z uwarunkowań anatomicznych i odwrócenia przepływu, gdy proteza wyłączy jamę tętniaka z prądu krwi i nie jest możliwe w większości przypadków do przewidzenia. Stan ten jest potencjalnie niebezpieczny, ponieważ u niektórych pacjentów może prowadzić do dalszego powiększania się rozmiarów tętniaka, a w konsekwencji do jego pęknięcia.