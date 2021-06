Nowe przystanki i więcej pociągów. Wszedł w życie wakacyjny rozkład na PKP

Dla pasażerów z Krakowa i okolic kluczową informacją w nowych rozkładzie na kolei jest właśnie otwarcie kolejnych przystanków.

Np. wspomniany przystanek Kraków Opatkowice - na modernizowanej trasie z Krakowa do Skawiny - został zbudowany całkowicie od nowa. Powstały m.in. nowoczesne, 200-metrowe perony. Do centrum stolicy Małopolski będzie można dojechać z niego pociągiem w 20 minut, a do Skawiny w 8.

Natomiast podróż z nowego przystanku Skawina Jagielnia do Krakowa ma potrwać ok. 25 minut. - W sąsiedztwie osiedla Jagielnia wybudowano dwa perony połączone kładką. Na przystanek prowadzą chodniki dla pieszych. Obiekt, podobnie jak ten w Opatkowicach, wyposażono go w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowania. Oprócz ścieżek naprowadzających, dostęp na perony docelowo zapewnią także windy - wylicza Dorota Szalacha z PKP PLK.

Na tym nie koniec zmian. W PKP PLK przekonują, że dzięki modernizacjom linii kolejowych, przewoźnicy mogą zapewnić krótsze i częstsze połączenia m.in. na trasie Kraków – Katowice i Kraków – Wrocław.