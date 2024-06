Nowi księża w diecezji Bielsko - żywieckiej. Święcenia kapłańskie otrzymało w 2024 roku sześciu młodych mężczyzn

Podczas święceń kapłańskich w katedrze w Bielsku - Białej, które odbyły się 25 maja, mężczyźni, którzy przyjęli sakrament święceń w stopniu prezbiteratu, przyrzekli posłuszeństwo biskupowi i jego następcom.

W homilii bp Pindel przypomniał, że św. Paweł VI – patron rocznika wyświęconych w sobotę kapłanów – pochodził z zamożnej rodziny, co umożliwiło mu dostęp do wykształcenia w watykańskiej akademii dyplomacji. Biskup zwrócił jednak uwagę, że to jego skromność i pokora były cechami, które powinny inspirować przyszłych kapłanów do podobnej postawy.