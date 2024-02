"Nowość na skalę Polski". Zobaczcie, gdzie został ustawiony przystanek autobusowy!

"Nowość na skalę Polski - trasa rowerowa z przystankiem pośrodku?" - pyta ironicznie popularna Platforma Komunikacyjna Krakowa, dołączając do tego... zaskakujący obraz z 29 Listopada. Zobaczcie!

A co na to urzędnicy miejscy? Oto ich tłumaczenia"

"Czy da się pogodzić interesy pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej, mając do dyspozycji nieco ponad 3 metry szerokości? Przed takim wyzwaniem stanęli projektanci ciągu pieszo rowerowego przy Cmentarzu Rakowickim w Krakowie wzdłuż Al. 29 Listopada. Jedynym możliwym rozwiązaniem było zastosowanie w tym miejscu ciągu pieszo rowerowego – czyli wspólnej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Przy bramie wejściowej na Cmentarz Rakowicki jest także usytuowany przystanek autobusowy. Projekt modernizujący i przekształcający stary chodnik w ciąg pieszo rowerowy zakłada w tym miejscu wiatę przystankowa, która została zamontowana. Pojawiły się głosy mieszkańców mówiące o tym, że ten typ wiaty będzie kolidował z ruchem pieszym i rowerowym. Dlatego wsłuchując się w te głosy, póki jest to jeszcze, ogrodzony i nieudostępniony do ruchu plac budowy zostanie zlikwidowana. Jednocześnie wspólnie z wykonawcą oraz Zarządem Transportu Publicznego będziemy szukać takiego rozwiązania organizacji przystanku, żeby pasażerowie mogli możliwie komfortowo z niego korzystać, a rowerzyści mogli tamtędy płynnie przejeżdżać" - wyjaśniają w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.