Nowy Sącz. Będzie mniej mandatów, ale więcej korków. Zielona strzałka na rondzie Solidarności wyłączona

O rondzie Solidarności mówiła cała Polska. Powód? Lawina mandatów, które posypały się po uruchomieniu tam kamer rejestrujących wykroczenia. Czy mandaty przyznawane są słusznie? Zdaniem prezydenta zdecydowanie nie, stąd jego stanowcza decyzja.

- W celu uchronienia kierujących przed niesłusznym karaniem przez Inspekcję Transportu Drogowego, za korzystanie z dozwolonego prawem warunkowego skrętu w prawo (zielona strzałka) na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu, podjąłem decyzję o wyłączeniu zielonej strzałki do czasu wyegzekwowania od ITD oczekiwanej zmiany w zakresie funkcjonowania systemu CANARD - napisał prezydent na oficjalnym profilu.

Jak dodał, od piątku nie ma już możliwości - jak to określił „łapania sądeczan w pułapkę”, ale nadal będzie podejmował działania w calu wydłużenia czasu od momentu kiedy strzałka zgaśnie, do momentu kiedy wystawiany jest mandat. Może to jednak generować korki, bo ruch w tym miejscu będzie teraz mniej płynny niż dotychczas.