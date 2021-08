Nowy Sącz. Czy uda się w końcu zrewitalizować Maślany Rynek? Prezydent zaprezentował swój plan i jego wizualizacje [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Sądecki Maślany Rynek to miejsce pełne uroku, ale jego wygląd i stan techniczny pozostawiają wiele do życzenia. Wygląda na to, że jest szansa na jego rewitalizację. Pierwszym etapem miałoby być powstanie dużego parkingu w sąsiedztwie targowiska, a następnym zbudowanie nowego placu targowego dla poprawy jakości pracy handlujących i komfortu kupujących. Cały pomysł zakłada też wykonanie pod płytą handlową podziemnego parkingu. Prezydent przedstawił wizualizacje.