Nowy Sącz. Miasto przymierza się do remontu ul. Jamnickiej. Najpierw będzie projekt Tatiana Biela

Grunty pod ulicą Jamnicką należały do ponad 100 właścicieli fot. Artur Czernecki

Prezydent Ludomir Handzel zapowiada, że już wkrótce miasto rozpocznie prace nad projektem remontu ul. Jamnickiej. Na przeszkodzie w realizacji tej inwestycji stały problemy związane z własnością gruntów ale, jak zapewnia prezydent, zostały one rozwiązane. Projekt ma być gotowy do połowy przyszłego roku. - To droga ważna nie tylko dla mieszkańców tego rejonu miasta, ale osób z pobliskich miejscowości takich jak Mystków czy Kunów - mówi Ludomir Handzel.