Nowy Sącz na czarno-białych archiwalnych zdjęciach. Tak przed laty wyglądało miasto 24.07.2021 ALIBOŻEK

Nowy Sącz ma bogatą 728-letnią historię. Miasto przez ten czas zmieniło się nie do poznania. Część zachodzących zmian można zaobserwować oglądając stare fotografie. Tych pokaźny zbiór posiada Narodowe Archiwum Cyfrowe. My wybraliśmy trochę zdjęć, zarówno zabudowy miasta, jak i z różnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Nowym Sączu. Zachęcamy do obejrzenia archiwalnych fotografii i podróży w czasie.