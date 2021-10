Nowy Sącz. Na Dąbrówce powstanie blok STBS bez zgody mieszkańców? Ponad 500 osób protestuje [ZDJĘCIA]

Osiedle Dąbrówka w całości składa się z zabudowy domami jednorodzinnymi.

– Ludzie kupili tu działki i byli pewni, że zgonie z planem zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod budowę domów jednorodzinnych, a nie bloków – przekonuje radna Teresa Cabała.

- Postawiłem tu dom za ciężko zarobione pieniądze, aby moja rodzina mogła spokojnie mieszkać. Jeśli to będą cztery kondygnacje, to będę sobie musiał założyć żaluzje w oknach dachowych, żeby spokojnie przejść z łazienki do sypialni. Już takie błędy powstały w Nowym Sączu na ul. Lwowskiej, gdzie sąsiedzi widza się wieczorem przez okna – dodaje Robert Głąb, który mieszka najbliżej planowanej inwestycji.