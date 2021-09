Nowy Sącz. Na osiedlu Wojska Polskiego po zmroku panują egipskie ciemności. Dlaczego nie działają latarnie, pytają mieszkańcy Klaudia Kulak

Już od pewnego czasu mieszkańcy ul. I Brygady w Nowym Sączu po zmroku nie czują się bezpiecznie na swoim osiedlu. Cała okolica tonie w ciemnościach, a mrok rozjaśniają tylko przejeżdżające samochody. - Co się wyprawia już od dłuższego czasu z oświetleniem ulicy I Brygady. Co jakiś czas panują tu egipskie ciemności, i to po kilka nocy z rzędu- skarży się mieszkaniec os. Wojska Polskiego.