Nowy Sącz. Na płycie rynku powstaje obrys fundamentów starego ratusza. Ma być gotowy już za dwa tygodnie [ZDJĘCIA]

Trwające od 2020 roku prace archeologiczne na płycie sądeckiego rynku sprawiły, że po wielu latach udało się dotrzeć do fundamentów starego ratusza. Pojawił się wówczas pomysł, aby wykorzystać to miejsce i stworzyć nową atrakcję turystyczną, która do Nowego Sącza miałaby przyciągnąć turystów.

Od ponad roku centrum miasta było rozkopane ponieważ zgodnie z pierwotnym planem w mieście miało powstać podziemne muzeum. Stworzono już nawet efektowne wizualizacje, a Sądecka Agencje Rozwoju Regionalnego przedstawiła trzy koncepcje zagospodarowania fundamentów w zależności od tego, jakie uda się pozyskać na ten cel fundusze.

Plany pokrzyżowała decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków, który nakazał zakopanie odkrytych fundamentów. W uzasadnieniu podano, że zostały one źle zabezpieczone i niszczeją ze względu na pogodę.