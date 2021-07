Nowy Sącz. Nowe obrazy zdobią ul. Wąską. Tym razem to szkice kobiety oraz ojca Bolesława Barbackiego [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Miejską galerię na ul. Wąskiej wzbogaciły dwa nowe obrazy. To kontynuacja cyklu reprodukcji dzieł Barbackiego, bo właśnie temu sądeckiemu artyście oraz jego twórczości poświęcona została nowa odsłony miejskiej galerii. Tym razem są to dwa portrety, które mocno odróżniają się od reszty. W przeciwieństwie do kilku pozostały nie są barwne. Ich kolorystyka utrzymana została w bieli i czerni.