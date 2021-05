Nowy Sącz. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie legalności działania Okręgowej Straży Rybackiej. Pobierali nielegalnie opłaty?

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

Sprawę działania Okręgowej Straży Rybackiej bada prokuratura

Wojciech Kulak, wędkarz koła przy Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu miał do czynienia, jak zaznacza, z "pozaustawową służbą kontrolną", która bezprawnie go skontrolowała i przeszukała. Sprawę skierował do organów ścigania, ponieważ jak zaznacza, żadne przepisy prawa w Polsce nie przewidują takiego organu kontrolnego jakim jest Okręgowa Straż Rybacka. Znalazł także kilku innych poszkodowanych, którzy w obawie o sprawę w sądzie(w taki sposób mieli zastraszać strażnicy okręgowi) płacili "fikcyjnym" kontrolerom mandaty.

Wówczas, kiedy pierwszy raz zajęliśmy się tematem Komisariat Policji w Starym Sączu nie stwierdził znamion przestępstwa a Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu odmówiła wszczęcia dochodzenia. Po miesiącach jednak sprawa została zauważona. Śledztwo prowadzone jest w kierunku ,,doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez strażników Okręgu, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".