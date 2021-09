Nowy Sącz. Stanisław Śmierciak obchodzi jubileusz 50-lecia pracy reporterskiej. Radni chcą go uhonorować Tarczą Herbową

Głosowanie powinno być czystą formalnością. Trudno znaleźć w Nowym Sączu dorosłą osobę, która nie kojarzyłaby Stanisława Śmierciaka, dziennikarza „Gazety Krakowskiej” w latach 1971-2018. Nasz redakcyjny kolega Stanisław był (jest!) przede wszystkim reporterem, który relacjonował wszystko to, co ważne w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie (byłym województwie nowosądeckim). Opisywał wypadki drogowe i pożary, fotografował nowo narodzone dzieci w sądeckim szpitalu. Bywał na wszystkich imprezach kulturalnych od wielkich festiwalowych wydarzeń, a na prezentacjach kół gospodyń wiejskich zakończywszy. Posiada jedno z największych archiwów zdjęć dotyczących Nowego Sącza i Sądecczyzny, którymi dzieli się obecnie w rubryce „Z archiwum fotograficznego Stanisława Śmierciaka” w „Tygodniku Nowosądeckim” i „Tygodniku ziemi Limanowskiej” (dodatkach do piątkowego wydania „Gazety Krakowskiej”).