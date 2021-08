Nowy Sącz. Trzydniowy Festiwal Piękna pochłonie aż 2 mln zł, ale ma być oglądany w 120 krajach

W najbliższy weekend Nowy Sącz ma stać się światową stolicą „piękna”. Pomysł ściągnięcia tu dziesiątek najpiękniejszych kobiet z całego świata (również mężczyzn) to inicjatywa marszałka Witolda Kozłowskiego, do której przekonał prezydenta Ludomira Handzla i obaj zapowiedzieli imprezę już podczas otwarcia rewitalizowanego Parku Strzeleckiego z nowym amfiteatrem na 3 tysiące miejsc. To właśnie tam przez trzy dni prezentować będą się kobiety i mężczyźni w wyborach miss i mistera.

Zgodnie z umową zawartą przez prezydenta miasta Ludomira Handzla z Gerhardem Parzutka von Lipińskim reprezentującym Spółkę Nowa Scena, która jest organizatorem Festiwalu Piękna, Nowy Sącz jako gospodarz zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia w kwocie 615 tys. zł organizatorowi. Zgodę na przesunięcie w budżecie środków finansowych na ten cel wyraziła wcześniej Rada Miasta Nowego Sącza, ale nie bez dyskusji, czy w czasach wielu wyrzeczeń związanych z pandemią koronawirusa, taka akurat promocja jest miastu potrzebna.