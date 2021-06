Nowy Sącz. Uchwała krajobrazowa widoczna w centrum, ale na obrzeżach nadal reklamowy chaos. Najgorzej przy stadionie Sandecji [ZDJĘCIA]

Tzw. uchwałę krajobrazową sądeccy radni przyjęli w 2017 roku. Jest ona konsekwencją ustawy, która weszła w życie w 2015 roku i dała możliwość tworzenia przepisów dotyczących regulowania kwestii porządku w zakresie reklam i małej architektury, a także ogrodzeń. Miasto zostało podzielone na pięć obszarów. Pierwszy to ścisłe centrum: starówka, rejon al. Wolności i Batorego, os. Przydworcowe, do tego cenne krajobrazowo miejsca jak Park Strzelecki, klasztor sióstr niepokalanek i stary cmentarz. Tutaj wymogi były zaostrzone a termin dostosowania minął w lipcu 2018 roku. Różnica jest zauważalna. Na pozostałych obszarach ten termin był dłuższy i wynosił 3 lata, minął w lipcu 2020 roku. Opóźnienie w egzekwowaniu obowiązującego prawa lokalnego miasto tłumaczy pandemią koronawirusa.

-Przynosi to efekty, bowiem w 2019 i 2020 roku znaczna część tablic reklamowych znikła, zwłaszcza dotyczy to wolnostojących reklam wielkoformatowych, które swoimi gabarytami najbardziej ingerują w miejską tkankę i jednocześnie są najtrudniejsze do wyeliminowania- mówi nam Mariusz Smoleń, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UM w Nowym Sączu.

Szacowana przez Wydział Architektury i Urbanistyki liczba reklam dostosowanych do wprowadzonych w 2017 roku regulacji wynosi odpowiednio ok. 90 proc. na terenie Śródmieścia, ok. 75 proc. dla obszaru dróg wlotowych do miasta oraz ok. 7proc. - na pozostałych terenach miasta nie ujętych w w/w obszarach. Liczba ta została oszacowana na podstawie regularnie przeprowadzanych inwentaryzacji w terenie i ma tendencje wzrostową.

Miasto stawia na nieustanne działania informacyjne do tej pory nie zostało wszczęte żadne postępowanie egzekucyjne ze strony Urzędu pociągające za sobą konsekwencje dotkliwe finansowo dla przedsiębiorców.