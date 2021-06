Nowy Sącz. Uczeń sądeckiej szkoły w Teleexpressie. Dostrzeżono jego pomysł na grę komputerową o swojej szkole [ZDJĘCIA]

Grę z serwera można pobrać na stronie internetowej szkoły. To ciekawa propozycja nie tylko dla obecnych, ale również przyszłych uczniów, aby zaznajomić się z budynkiem, a przynajmniej jego częścią, bo na razie można tam przemieszczać się miedzy parterem i pierwszym piętrem. Jak zapowiada autor, gra będzie jeszcze udoskonalana. Wtedy pojawią się kolejne piętra.

- Nie jest to zwykły wirtualny spacer, nie jest to galeria, prezentacja, spot reklamowy ani nawet film o szkole. Projekt zbudowany jest w oparciu o technologię Unity i język C#, a środowisko modelowane jest w 3D w programie Blender - czytamy na stronie internetowej szkoły.