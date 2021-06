Tymbark. Na górze Łopień powstanie pierwszy nowoczesny schron turystyczny. Zaprezentowano wizualizacje

- Wybraliśmy tę górę, bo wiemy, że Beskid Wyspowy przeżywa kilkukrotne zwiększenie ruchu turystycznego w ostatnim czasie. Jest to też część Małopolskich Beskidów, która posiada mniej rozbudowaną bazę turystyczną - mówi w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Budowa schronów turystycznych uzupełniających sieć schronisk to nowy pomysł realizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną oraz Województwo Małopolskie.

Zaprezentowane wizualizacje robią wrażenie. Nowe schrony będą miały powierzchnię 24 metrów kwadratowych i sześć wnęk do spania. Jego konstrukcja natomiast będzie drewniana.

- Teraz modne stały się wycieczki jednodniowe, ale mimo wszystko zależy nam na turystach z innych regionów naszego kraju. Przyjazdy z Warszawy do południowej Polski na jeden dzień w sposób naturalny raczej rzadko są praktykowane, a tego typu schrony mogłyby pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie istniejącymi już schroniskami górskimi - zaznacza Biedroń.

- Odchodzimy od formuły preferowanej do tej pory. W górach budowanych jest wiele obiektów, które szpecą krajobraz. My chcielibyśmy szukać nowatorskich rozwiązań i pójść w kierunku budowy obiektów podobnych jak w Alpach czy Skandynawii - informuje prezes MOT.

Obiekt, który powstanie w Łopieniu będzie eksperymentem, który ma wyznaczać nowe trendy w tej dziedzinie. Pierwszy schron będzie prototypem, co wcale nie oznacza, że wszystkie mają wyglądać tak samo.

Jak podkreśla prezes MOT ten przykład ma otworzyć dyskusje na ten temat. Kolejne schrony, których budowa finansowana będzie ze środków wojewódzkich i europejskich mają być udoskonalane tak, aby trafiały w potrzeby i oczekiwania.

- Nie chcemy odtwarzać pomysłów z XIX wieku i stworzyć kolejny obiekt tani i nieestetyczny. Szukamy czegoś, co pasuje do gór, będzie odpowiadać turystom, a jednocześnie nie chcemy, aby były to szopy budowane od 200 lat - zaznacza Biedroń i dodaje, że nowoczesny wygląd tych obiektów nie oznacza, że będą dużo droższe w wykonaniu.

Punkt zostanie zlokalizowany na wschodniej ścianie góry. Z tego miejsca łatwo dostępna jest bowiem Przełęcz Rydza-Śmigłego, Mogielica i Gorce, co ma zachęcać do wydłużenia pobytu, a co za tym idzie - korzystania ze schronisk. Zwolennikiem pomysłu jest też marszałek Witold Kozłowski.