Nowy Sącz. Wieża ratuszowa będzie dostępna dla turystów po remoncie ratusza? Prezydent rozważa taki pomysł Klaudia Kulak

Jak ożywić sądecką starówkę? Jednym z pomysłów, który od lat co jakiś czas wraca w publicznej dyskusji jest udostępnienie wieży ratuszowej dla turystów odwiedzających miasto. Teraz jest na to szansa większa niż kiedykolwiek wcześniej. Miasto ogłosiło przetarg na remont ratusza. Przy jego okazji można byłoby przystosować budynek do tego celu. Prezydent nie wyklucza pomysłu.