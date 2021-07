Nowy Sącz. Właściciele budynków muszą zgłosić czym palą w piecach. Za niewypełnienie obowiązku będą mandaty

Akcja tworzenia Centralnej Ewidencji Energetycznej Budynków nie dotyczy tylko Nowego Sącza. Obowiązkiem tym objęci zostali obywatele całego kraju. Czasu jest niewiele.

- Na wypełnienie tego obowiązku, każdy będzie miał tylko sześć miesięcy. Jeśli obywatel tego obowiązku nie dopełni, może zostać ukarany karą w wysokości od 50 do nawet 5 tysięcy złotych- informuje Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Jak dodaje, jest to zadanie powierzone samorządom i jeżeli nie osiągnie on współczynnika 70 procent zgłoszeń, to będzie musiał liczyć się z karą w wysokości od 50 tysięcy do nawet 500 tysięcy złotych.

Zmiany związane są z likwidacją o 1 lipca bieżącego roku dotychczasowej bazy danych i stworzenie nowej, aktualnej. Wnioski będzie można wypełnić za pośrednictwem internetu lub przynosząc zgłoszenie osobiście do Urzędu Miasta.