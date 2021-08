Nowy Sącz/Powiat Nowosądecki. Jakie atrakcje czekają mieszkańców miasta i regionu w najbliższy weekend? [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W najbliższy weekend sądeczanie raczej nie będą narzekać na brak atrakcji. Koncerty, festiwale, kiermasz rękodzieła artystycznego, imprezy klubowe. Od piątku do niedzieli mieszkańcy miasta i regionu będą mogli wziąć udział w imprezach związanych z festiwalem Karpaty OFFer, a także w Pikniku Patriotycznym zorganizowanym z okazji święta Wojska Polskiego. A wielbiciele pięknych kobiet mają szansę obejrzeć kandydatki do tytułu Miss Supranational na muszyńskim rynku. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z propozycjami na nadchodzący weekend.