Nowy taras widokowy na Wawelu. Krakowa z Małej Baszty zwiedzający jeszcze nigdy nie oglądali!

Mała Baszta znajduje się w narożniku dziedzińca arkadowego, w budynku nr 5 Zamku Królewskiego na Wawelu. Powstała w latach 40. wieku XX, by połączyć południową pierzeję krużganków pałacowych z budynkiem administracyjnym władz Generalnego Gubernatorstwa, które tu miały tu swoją siedzibę. Basztę zaprojektował - na polecenie władz okupacyjnych - wybitny polski architekt Adolf Szyszko-Bohusz.

W przyszłym roku zostanie tu otwarta nowa zamkowa ekspozycja, opowiadająca historię wawelskiego miasteczka, które tętniło tu życiem od średniowiecza po XIX wiek.

Powstało w średniowieczu, a swoje początki ma w wawelskim podgrodziu. Kiedy w początkach XIV wieku ogrodzono Wawel murem obronnym, obok rezydencji władcy znalazły się też budynki niezwiązane z władzą, tworzące wawelskie miasteczko, przekształcane i rozbudowywane na przestrzeni wieków. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy powoli ulegając destrukcji. Zlikwidowane zostało jednak dopiero przez Austriaków, którzy przemianowali Wawel na koszary swojej armii. W znajdującym się na zewnętrznym dziedzińcu rezerwacie archeologicznym do dziś zachowały się pozostałości dawnych budowli, mieszczących się na wzgórzu wawelskim, które nie należały do królewskiej rezydencji, m.in. pozostałości kościoła.