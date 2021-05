Nowy Targ. Rozpoczął się remont mostu na Białym Dunajcu. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu

Chodzi o most, który znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej – prowadzący z Nowego Targu w kierunku Waksmundu i dalej do Krościenka nad Dunajcem. Roboty rozpoczęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak zaznacza Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA, prace prowadzone są przy połowicznym zamknięciu mostu i ruchu wahadłowym. Ruch w tym miejscu sterowany jest ręcznie lub przy użyciu sygnalizacji świetlnej. Roboty prowadzone są w godzinach od 6 do 22.



W ramach prac remontowych wykonane zostaną oczyszczone lub wymienione elementy nośne mostu, pojawią się nowe nawierzchnie chodników jak i drogi, będą nowe balustrady i bariery energochłonne. Ponadto powierzchnie betonowe mostu zostaną zabezpieczone powłokami antygraffiti. Poprawione zostanie także odwodnienie mostu.

- Prace powodujące konieczność wprowadzenie ruchu wahadłowego powinny się zakończyć na początku sierpnia, pozostałe potrwają do 17 września 2021 r. Całkowity koszt robót na tym moście to 3 mln 128 tys. 543,82 zł – informuje Iwona Mikrut.