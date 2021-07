Nowy Targ. Szpital zakupił nowoczesny rezonans. Diagnostyka będzie dokładniejsza i szybsza

- Nowoczesny sprzęt diagnostyczny to kolejny etap pomocy dedykowanej placówkom medycznym, a realizowanej przez Urząd Marszałkowski – mówił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski. - Przypomnę, że na początku pandemii pomagaliśmy w pozyskaniu środków ochrony osobistej czy tych do dezynfekcji. Natomiast teraz przyszedł moment na to, żeby oprócz respiratorów czy kardiomonitorów szczególnie mocno wesprzeć szpitale, które są oddalone od Krakowa. I właśnie dzisiaj, tutaj - w Podhalańskim Szpitalu mamy zaszczyt uczestniczyć w uroczystym otwarciu pracowni, w której zamontowany został nowoczesny rezonans, który będzie służył mieszkańcom Podhala, ale także turystom w kryzysowych sytuacjach.

Marek Wierzba, dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu zwracał uwagę na to, że aby w pełni pomagać pacjentom i zapewniać im jak najlepszy standard leczenia każdy szpital obok zatrudnienia dobrych lekarzy musi wyposażyć ich w odpowiednie narzędzia do pracy. Faktem jest niedobór kadry medycznej na rynku pracy, a ci którzy już na nim są, swoją przyszłość wiążą z placówką, w której dba się o dobre warunki pracy i odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Jednym z takich urządzeń jest niewątpliwie ultranowoczesny rezonans, który wzbogacił właśnie zasoby nowotarskiego szpitala.