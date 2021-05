Nowy tomograf komputerowy trafił do szpitala "Żeromskiego" w Krakowie. To wsparcie z Agencji Rezerw Strategicznych

Hutnik Kraków. Wracają kibice, są karnety na ostatnie mecze. Tanio nie jest. Teraz przyjeżdża Motor Lublin

Hutnik Kraków - Motor Lublin. Sobota, 15 maja, godz. 17. To będzie pierwszy w tym sezonie mecz na stadionie nowohuckiego klubu, podczas którego na trybuny będą mogli wejść kibice. Oczywiście w zakresie ograniczonym obostrzeniami - czyli do 25 proc. miejsc na widowni. Klub nie będzie sprzedawał biletów tylko na to spotkanie. Zarząd Hutnika zdecydował, że sprzedawane będą karnety na trzy mecze, jakie drużyna rozegra jeszcze wiosną na Suchych Stawach.