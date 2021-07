Obwodnica centrum Zatora na etapie konsultacji z mieszkańcami. Czy będą odwołania, które opóźnią jeszcze inwestycję? [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Olbrzymie korki w sezonie wakacyjnym to koszmar kierowców, którzy jeżdżą przez Zator. Do parków rozrywki z kilku stron ciągną samochody. Do tego na co dzień duże ciężkie tiry przejeżdżające głównymi ulicami centrum i przez zatorski rynek. Mieszkańcy skarżą się, że zabytkowe kamienice drżą w posadach. Sytuację ma zmienić obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej 28.