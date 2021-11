Obwodnica Limanowej. Nowy wariant społeczny. Miasto i mieszkańcy mają różne pomysły

W połowie października odbyła się wideokonferencja z udziałem zastępcy dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Roberta Jakubiaka wraz z pracownikami, wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta, Burmistrza Limanowej Władysława Biedy i jego zastępcy Wacława Zonia. W trakcie tego spotkania przedstawiono wstępną analizę tzw. wariantu społecznego, czyli czwartej propozycji. Dodatkowo okazało się, że dwa dni przed spotkaniem mieszańcy zgłosili kolejny, piąty wariant przebiegu obwodnicy (wg. projektantów w tej propozycji największe kłopoty mogą być z wysokościami terenu, co może okazać się problemem nie do pokonania).

Zdaniem projektantów z biura projektowego, firmy IVIA S.A., działającego na zlecenie GDDKiA, wariant przedstawiony przez mieszkańców jest dłuższy o 4 km od wariantu pierwszego, którego długość szacowano na ok. 5,6 km. W dodatku przebieg zakładanej trasy mają komplikować spore utrudnienia w postaci obiektów inżynieryjnych i tunelu mającego ponad 300 metrów długości.

Zastępca Burmistrza Limanowej Wacław Zoń przyznaje jednak, że Miasto nie zamierza oprotestowywać żadnego z wariantów. – Warianty nr 4 i 5 zostały przekazane do GDDKiA. Wykonawca musi teraz to wszystko przeanalizować, w jakim wymiarze te propozycje pomogą w odciążeniu miasta. Czekamy na ich ocenę przez specjalistów, ale żeby była jasność, nikt z nas, przedstawicieli Miasta nie będzie oprotestowywał żadnego wariantu, bo ta obwodnica jest potrzebna Limanowej niczym woda rybie – powiedział Zoń.

Czwarty wariant proponowany przez mieszkańców, przedstawiony jeszcze we wrześniu br., spowodowałby przesunięcie początku drogi z ulicy Krakowskiej w stronę Zamieścia, co zdaniem samorządu nie jest zbyt dobrym pomysłem, bowiem ruch tranzytowy nadal odbywałby się przez centrum miasta .

Co na to Miasto Limanowa?

Halina Łyszczarz, przewodnicząca komitetu społecznego zawiązanego w sprawie budowy obwodnicy, nie ukrywa, że mieszkańcom zależy na poprowadzeniu nowej inwestycji poza miastem, co ma mieć kilka dużych zalet.

– Tzw. społeczna propozycja przebiegu obwodnicy nie jest chyba do końca traktowana poważnie. 24 września odbyło się posiedzenie Rady Miasta, w którym uczestniczyło kilkoro mieszkańców. Przedstawiono argumenty przemawiające za tym, by ta obwodnica przebiegała poza obszarem miejskim. Dlaczego? Mieszkańcy wychodzą z założenia, że obwodnica nie spełni swoich funkcji, jeśli będzie prowadzona przez osiedla. Lepiej wyprowadzić ją poza granice miasta. To też kwestia rozwoju Limanowej. Jeśli obwodnica będzie przebiegać przez miasto, pogorszą się warunki życia mieszkańców. Jeśli jednak zostanie poprowadzona poza miastem, pojawi się szansa wykorzystania niezabudowanego obszaru pod tereny inwestycyjne, skutkujące m.in. stworzeniem nowych miejsc pracy. Np. w Gdowie tamtejsza obwodnica sprzyja inwestycjom, wspiera przedsiębiorczość. Czyli da się – komentuje nasza rozmówczyni.

Mieszkańcy jak twierdzą, podali przykładowy przebieg drogi, z którym wiązałoby się zaledwie kilka wyburzeń budynków, przy czym co najmniej część z nich jest aprobowana przez ich właścicieli.