Obwodnica Oświęcimia do drogi ekspresowej S1. Tak wygląda inwestycja na początku 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia i film z powietrza Bogusław Kwiecień

Na budowie obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 w związku z zimą tempo prac spadło, co nie znaczy, że nic się nie dzieje. Roboty trwają tam, gdzie jest to możliwe. Na zdjęciach i filmie z początku 2024 roku udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad widać kolejne efekty.